Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Изделия для IКЕА начнут производить под Псковом в ближайшие полгода

27 января 2021 года, 16:03

Китайское производство изделий из дерева для IКЕА откроется в ближайшие полгода под Псковом в деревне Котово Псковского района. Об этом рассказал директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин в эфире проекта ПАИ-live 27 января.

«В Котово компания «Синьань» будет заниматься производством изделий из дерева для компании IKEA, –поделился Федюнин. – Проект будет запускаться уже в первом полугодии 2021 года».

Еще один производственный проект в сфере переработки леса – «ОСКО-Инвест». «Пуск планировался на декабрь, но условия, связанные с коронавирусом, наложили свой отпечаток, соответственно, проект стартует в этом году, объем инвестиций там порядка полутора миллиардов рублей», – подчеркнул директор организации.

По его словам, недалеко от Пскова создается большая инфраструктура с точки зрения производственной базы. Это хорошая площадка для использования леса, который находится в регионе.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В третий раз коммунисты выдвинули на пост главы Порховского района Александра Сергеева
165 псковских школьников переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19
Более 50 проектов находятся на сопровождении Агентства инвестиционного развития Псковской области
Более 130 тысяч рублей перевела мошенникам псковская пенсионерка
Тала Нещадимова: Циклон «Ларс» добрался до Псковской области безобидным
Еще один человек скончался после произошедшего 26 января в Островском районе ДТП
Почти 950 миллионов рублей задолжали крупнейшие потребители природного газа в Псковской области
Вернуть празднование Масленицы в деревни задумали в Псковском районе
Коронавирус унес жизни еще трех жителей Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
«Длинные» машины

Экономика / Деньги
25 января 17:49

«Длинные» машины

В 2021 году псковичи получат новые инструменты автокредитования
Полное погружение

Экономика / Я – социальный предприниматель
29 декабря 15:55

Полное погружение

Псковичка рассказала, для кого делает «страшные» квесты и где искала для них реквизит

Гости из будущего

Экономика / Я – социальный предприниматель
21 декабря 14:48

Гости из будущего

Предприниматель предлагает идеальный досуг для школьников