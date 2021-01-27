Изделия для IКЕА начнут производить под Псковом в ближайшие полгода

Китайское производство изделий из дерева для IКЕА откроется в ближайшие полгода под Псковом в деревне Котово Псковского района. Об этом рассказал директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин в эфире проекта ПАИ-live 27 января.

«В Котово компания «Синьань» будет заниматься производством изделий из дерева для компании IKEA, –поделился Федюнин. – Проект будет запускаться уже в первом полугодии 2021 года».

Еще один производственный проект в сфере переработки леса – «ОСКО-Инвест». «Пуск планировался на декабрь, но условия, связанные с коронавирусом, наложили свой отпечаток, соответственно, проект стартует в этом году, объем инвестиций там порядка полутора миллиардов рублей», – подчеркнул директор организации.

По его словам, недалеко от Пскова создается большая инфраструктура с точки зрения производственной базы. Это хорошая площадка для использования леса, который находится в регионе.