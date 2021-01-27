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Экономика

Более 50 проектов находятся на сопровождении Агентства инвестиционного развития Псковской области

27 января 2021 года, 15:41

53 проекта находятся на сопровождении Агентства инвестиционного развития Псковской области, сообщил директор организации Вячеслав Федюнин в эфире проекта ПАИ-live 27 января.

По его словам, все проекты были разделены на три группы по стадиям реализации. В активной фазе реализации, строительства или введения сейчас находятся 32 проекта. Также есть проекты, которые стоят на паузе. Причины приостановки бывают разные: отсутствие персонала или финансирования, организационные вопросы.

Еще 10 проектов находятся на стадии инвестиционного предложения: они уже оформлены, сформированы, по ним есть экономические расчеты, но держатели этих проектов пока не предпринимают иных действий, кроме своих затрат на создание проекта. «Мы занимаемся тем, что ищем партнеров в эти проекты, они внесены как перспективные для реализации на территории региона», - добавил Вячеслав Федюнин.

За январь 2021 года специалисты Агентства провели четыре встречи с инвесторами из других регионов. Предприниматели приезжали в Псковскую область для осмотра площадок, определения мер поддержки и возможности реализации проекта на территории Псковской области.

«Причем это, прежде всего, производственные объекты: в сфере производства пластмассовых, пластиковых изделий, синтетических тканей, проекты, связанные с выращиванием овощей в закрытом грунте. В этих направлениях мы сейчас ведем работу», - подчеркнул Федюнин,

В настоящее время активно предлагаются площадки в «Моглино»,  моногороде Печоры, рядом с ГРЭС в Дедовичах и на других территориях: Великие Луки, где есть для заселения инвестора подготовленные земельные участки с соответствующим разрешенным видом использования.

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