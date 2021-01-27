Более 130 тысяч рублей перевела мошенникам псковская пенсионерка

134 тысячи рублей перевела мошенникам 80-летняя псковичка, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пожилой женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Чтобы избежать списания денег мошенниками, он предложил пенсионерке перевести деньги на якобы безопасный счёт, что она и сделала.

По такой же схеме обманули 27-летнего жителя Пскова, он лишился 110 тысяч рублей.

По этим двум фактам возбуждены уголовные дела.

Жертвой мошенников стал также 32-летний пскович, который пытался продать в интернете шкаф. Ему позвонил некий покупатель, который попросил назвать ему номер банковской карты, чтобы перевести на неё оплату за покупку. Пскович реквизиты сообщил, а в итоге с его карты пропали более 60 тысяч рублей. Ведется расследование.

Всего за последние дни от рук дистанционных мошенников пострадали пять жителей Пскова, Великих Лук и Пушкинских Гор. В общей сложности они лишились порядка 400 тыс. рублей.