Еще один человек скончался после произошедшего 26 января в Островском районе ДТП

Еще один человек скончался после ДТП, которое произошло в Островском районе 26 января. Как пишет Псковское агентство информации, умер водитель микроавтобуса Mercedes.
Еще один человек скончался после ДТП, которое произошло в Островском районе 26 января. Как пишет Псковское агентство информации, умер водитель микроавтобуса Mercedes.
Авария произошла у деревни Кротова Гора на трассе Санкт-Петербург — Невель. В результате лобового столкновения автомобилей Ford и Mercedes на месте погиб пассажир микроавтобуса. Пострадали оба водителя и 8 пассажиров Mercedes.
В итоге 27 января в больнице умер мужчина, управлявший микроавтобусом.