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Происшествия / ДТП

Еще один человек скончался после произошедшего 26 января в Островском районе ДТП

27 января 2021 года, 12:57

Еще один человек скончался после ДТП, которое произошло в Островском районе 26 января. Как пишет Псковское агентство информации, умер водитель микроавтобуса Mercedes.

Еще один человек скончался после произошедшего 26 января в Островском районе ДТП

Фото предоставлено пресс-службой УМВД РФ по Псковской области

Авария произошла у деревни Кротова Гора на трассе Санкт-Петербург — Невель. В результате лобового столкновения автомобилей Ford и Mercedes на месте погиб пассажир микроавтобуса. Пострадали оба водителя и 8 пассажиров Mercedes.

В итоге 27 января в больнице умер мужчина, управлявший микроавтобусом.  

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