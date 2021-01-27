Вернуть празднование Масленицы в деревни задумали в Псковском районе. О планах провести Масленицу в деревнях Псковского района в интервью «АиФ-Псков» рассказала специалист по фольклору Тямшанского подразделения Псковского районного центра культуры Елена Обухова.

«В этом году хочу вернуть Масленицу в Псковский район: нанять лошадей, сани и проехать по деревням, где нет клубов, чтобы люди почувствовали праздник. Пока одна часть коллектива будет привлекать людей, другая - быстро накроет пятачок с блинами и чаем», - сообщила она.

Елена Обухова рассказала, как в прошлом году она и ее ансамбль «Веретье» праздновали Масленицу в деревне Торошино.

«Нам поставили сцену, около нее все расчистили, а местные жители совсем в другом месте собрались. Для кого работаем? Не ясно. А оказалось, что у них принято именно в этом месте Масленицу праздновать, там у них столы сколочены, они приходят с самоварами, блинами. Когда к ним наш гармонист подошел и начал играть частушки, они сразу ожили. Потом начали плясать. И Масленица получилась замечательной» .

После того случая Елена Обухова пошла в комитет по культуре и рассказала, что не нужна деревенским людям ни сцена, ни чучело.

«Пусть они сами попоют, ногами потопают. Если старушка болеет, мы даже к ней в дом зайдем, блинов ей принесем. У меня такой коллектив - от него идет теплота, энергия положительная и все об этом говорят. Мы зайдем хотя бы частичку морозца ей принесем, споем, может быть какую-то лирику, чтобы она поплакала вместе с нами, чтобы вызвать хоть какие-то эмоции».

Подробнее читайте в интервью «Сила в корнях. Елена Обухова о роли фольклора в современном мире».