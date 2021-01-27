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Культура / Театр

В феврале в псковском драмтеатре покажут первую премьеру 2021 года

27 января 2021 года, 11:48

В феврале в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина покажут первую премьеру 2021 года – «Дни Победы», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе театра.

В феврале в псковском драмтеатре покажут первую премьеру 2021 года

Фото пресс-службы Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина

Всего в новую февральскую афишу вошли 15 спектаклей. В частности, спектакль «Ревизор» (режиссер Петр Шерешевский), который стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана», а также спектакль-номинант этой премии «Река Потудань» (режиссер Сергей Чехов).

«Очень громкая премьера» (Талгат Баталов) и ностальгическая комедия «Соседи» (Александр Кладько) также увидят зрители в феврале. Впервые в этом году поставят драму-комикс Елизаветы Бондарь «Гробница малыша Тутанхамона». В главной роли дебютирует Ксения Чехова. После долгого перерыва вернется и спектакль Юлии Пересильд «Каштанка». Его сыграют три раза - 2, 19 и 20 февраля.

Остались в афише и спектакли по произведениям русской классики: пушкинская «Пиковапя дама», чеховский «Ионыч», «Таланты и поклонники» по пьесе Островского. В последней сыграет лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова.

11 февраля на сцену выйдет заслуженный артист России Сергей Попков в роли Ивана Крылова в спектакле «Нави Волырк, капитанский сын». Кроме того, два раза покажут шекспировскую трагедию «Отелло» в постановке Даниила Безносова.

В феврале в псковском драмтеатре покажут первую премьеру 2021 года
Афиша февраля

Премьера спектакля «Дни Победы» в постановке Веры Поповой состоится 23 февраля, в День Красной армии. «Мы готовили этот спектакль к празднику 75-летия Победы, но выпустить его в мае по известным причинам не удалось. Пьеса «Дни Победы» Ксении Степанычевой написана на документальной основе. Через серию монологов о войне драматург рассказала о судьбах людей в годы великих испытаний», - говорится в сообщении.

Также во второй половине февраля публике представят моноспектакли «И смех, и грех» народного артиста России Владимира Свекольникова и «Цветаева и саксофон» Нины Семеновой.

Приобрести билеты можно в кассе и на сайте театра.

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