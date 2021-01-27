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Общество / Здоровье

Началась вакцинация от коронавируса сотрудников псковской Росгвардии

27 января 2021 года, 10:42

В Управлении Росгвардии по Псковской области началась вакцинация от короноравируса. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, прививку препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») уже сделала первая группа сотрудников и военнослужащих.

Началась вакцинация от коронавируса сотрудников псковской Росгвардии

В пресс-службе отметили, что перед процедурой росгвардейцы получили разъяснения о противопоказаниях, заполнили специальную анкету и форму согласия на процедуру, после чего прошли предварительное обследование.

Второй этап вакцинации росгвардейцев ждёт примерно через три недели.

Далее прививку сделают все сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии.

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