Началась вакцинация от коронавируса сотрудников псковской Росгвардии

В Управлении Росгвардии по Псковской области началась вакцинация от короноравируса. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства, прививку препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») уже сделала первая группа сотрудников и военнослужащих.

В пресс-службе отметили, что перед процедурой росгвардейцы получили разъяснения о противопоказаниях, заполнили специальную анкету и форму согласия на процедуру, после чего прошли предварительное обследование.

Второй этап вакцинации росгвардейцев ждёт примерно через три недели.

Далее прививку сделают все сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии.