98 больных COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

98 ковидбольных выявили в Псковской области за сутки 26 января, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Общее число заболевших достигло 28 тыс. 871 человек.

В Пскове (всего 10 тыс. 513) выявили 38 инфицированных COVID-19, в Великих Луках (всего 5 тыс. 330) — 25, в Псковском районе (всего 2 тыс. 451) — 14. По 4 заболевших добавилось в статистику Новосокольнического (всего 705) и Плюсского (всего 390) районов. В Печорском (всего 563), Гдовском (всего 341) и Пустошкинском (всего 232) районах заразились по 3 человека. По 1 ковидбольному выявлены в Дедовичском (всего 491), Себежском (всего 358) и Куньинском (всего 251) районах.

«Вместе с тем динамично растет количество выздоровевших», - подчеркнул глава региона. Так, за минувшие сутки поправились 287 человек. С начала пандемии излечились 16 тыс. 748 человек.

26 января сделали 1 тыс. 102 теста на коронавирус. Всего в Псковской области провели 243 тыс. 954 исследования.

Погибли от коронавируса 124 человека.