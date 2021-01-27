Доля свободных ковид-коек в Псковской области увеличилась до 40%

До 40% увеличилась доля свободных коек для коронавирусных больных в медучреждениях Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, количество выздоровевших динамично растет. Так, за минувшие сутки в Псковской области поправились 287 человек.

Темпы тестирования, наоборот, снижаются. «Мало заболевших», - пояснил Михаил Ведерникова. 26 января выявили 98 ковидбольных, 25 января — 63.