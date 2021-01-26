Пропавших в Великих Луках подростков нашли в Новосокольническом районе

Подростки Снежана Беляева и Александр Булгаков, пропавшие в Великих Луках, найдены живыми, пишет газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на ОМВД России по городу Великие Луки.

Молодых людей обнаружили сотрудники уголовного розыска в деревне Фефелово Новосокольнического района. Они находились в частном доме.

«Их жизни и здоровью никто не угрожал», - отмечается в сообщении.

Подростки пропали 24 января вечером. С того момента велись их поиски.