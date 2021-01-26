До 1 июля в Пскове отремонтируют улицу Бастионную

До 1 июля в Пскове будет отремонтирована улица Бастионная. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут 562 метра улицы. На эти цели будет направлено 13,6 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Подрядчик, который займётся работами уже определён. Это ООО «СпецТрансСервис». Заказчиком выступает Управление городского хозяйства администрации города Пскова.

Контракт предусматривает фрезерование изношенного асфальта на проезжей части и разборку тротуарного покрытия, замену бортового камня, люков колодцев и плит перекрытий. Новое покрытие проезжей части и тротуаров будет выполнено из современных материалов, а дорожная разметка — из термопластика со светоотражающими элементами.

Также подрядчику предстоит провести планировку зеленой зоны, внести растительный слой земли и посеять газоны, а между бортовым камнем и газоном уложить брусчатку.

Гарантийный срок на верхний слой покрытия будет 4 года, на бортовой камень — 2 года, на дорожную разметку из термопластика — 1 год.

Отмечается, что на время проведения работ транспортный поток прерываться не будет.