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Культура

Памятник «Знамя Победы» должен появиться в Псковской области до 4 мая

26 января 2021 года, 17:59

Новый памятник «Знамя Победы» должен появиться в поселке Идрица Себежского района до 4 мая, сообщает Управление архитектуры и градостроительства администрации региона в своих соцсетях.

Памятник «Знамя Победы» должен появиться в Псковской области до 4 мая

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В настоящее время объявлен аукцион на определение подрядчика. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 20 млн. 789 тыс. рублей. Средства будут выделены из бюджета Псковской области.

По контракту, подрядчик должен восстановить и укрепить трассу, организовать  безопасное дорожное движение. Кроме того, необходимо расчистить территорию от деревьев и кустарников, провести земляные работы, благоустройство, монтаж фундаментов под памятник и его установку. За освещение, установку малых архитектурных форм и озеленение также будет отвечать подрядная организация.

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