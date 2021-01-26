В Псковской области выросло число занятых в малом и среднем бизнесе

В Псковской области выросло число занятых в малом и среднем предпринимательстве, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на руководителя комитета по экономике и инвестиционной политике области Андрея Михеева

По его словам, на численность занятых в этом секторе не повлияло даже сокращение числа субъектов МСП.

Так, с марта 2020 года в регионе закрылось 2 тыс. 15 индивидуальных предприятий. Однако, несмотря на сложности и коронавирусные ограничения, эта цифра меньше, чем за аналогичный период в 2019 году. Тогда прекратили работу 2 тыс. 116 ИП.

Кроме того, с 1 июля 2020 года по январь 2021 статусе самозанятых зарегистрировались около 4 тысяч псковичей. Это случилось после введения специального налогового режима, уточняется в сообщении.