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Общество

Поиски двух великолукских подростков продолжаются

26 января 2021 года, 17:44

Поиски двух великолукских подростков продолжаются, сообщили «Псковской правде» в УМВД России по Псковской области.

Поиски двух великолукских подростков продолжаются

15-летняя Снежана Беляева и 16-летний Александр Булгаков ушли из дома 24 января в 21:30. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы детей можно посмотреть здесь.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 02, 8-999-093-81-57, 8-911-883-38-83.

Ранее сообщалось, что молодой человек найден. Однако, как выяснилось позже, обнаружить удалось совсем другого ребёнка. Парень, которого нашли сегодня днем также числился пропавшим, но меньше суток - заявление о его исчезновении поступило сегодня, 26 января.   

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