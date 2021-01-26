Поиски двух великолукских подростков продолжаются, сообщили «Псковской правде» в УМВД России по Псковской области.

15-летняя Снежана Беляева и 16-летний Александр Булгаков ушли из дома 24 января в 21:30. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы детей можно посмотреть здесь.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 02, 8-999-093-81-57, 8-911-883-38-83.

Ранее сообщалось, что молодой человек найден. Однако, как выяснилось позже, обнаружить удалось совсем другого ребёнка. Парень, которого нашли сегодня днем также числился пропавшим, но меньше суток - заявление о его исчезновении поступило сегодня, 26 января.