Почти 5 тысяч обращений псковичей обработал Центр управления регионом с конца 2020 года

Губернатор ознакомился с алгоритмами работы ЦУРа, а также пообщался с сотрудниками. В ходе разговора он узнал об условиях работы и дальнейших планах по развитию.

Около 4,7 тыс. обращений граждан обработал Центр управления регионом с момента открытия в конце 2020 года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Об этом шла речь в ходе визита главы региона Михаил Ведерников 26 января.

«Сотрудники ежедневно трудятся с целью повышения качества обработки информации посредством системы инцидент-менеджмент и в ручном режиме», — отметила руководитель ЦУРа Анастасия Григорьева.

В свою очередь Михаил Ведерников предложил обратить внимание на особо острые и актуальные вопросы, с которыми жители региона обращаются в профильные организации и ведомства, но не получают своевременного решения с их стороны. Соответствующую информационную сводку он поручил включить в ежемесячный отчет ЦУРа отдельным пунктом.

Центр управления регионом — структура, которая занимается систематизацией работы органов исполнительной власти и муниципального самоуправления по мониторингу и обработке обращений от жителей районов. Она создана по поручению президента России Владимира Путина.

ЦУР объединил все цифровые сервисы по работе с обращениями граждан региона во всех сферах жизни: здравоохранения, образования, социальная защита, дорожная сеть, транспорт, энергетика, ТКО и ЖКХ.