Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Почти 5 тысяч обращений псковичей обработал Центр управления регионом с конца 2020 года

26 января 2021 года, 17:19

Около 4,7 тыс. обращений граждан обработал Центр управления регионом с момента открытия в конце 2020 года, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Об этом шла речь в ходе визита главы региона Михаил Ведерников 26 января.

Губернатор ознакомился с алгоритмами работы ЦУРа, а также пообщался с сотрудниками. В ходе разговора он узнал об условиях работы и дальнейших планах по развитию.

Почти 5 тысяч обращений псковичей обработал Центр управления регионом с конца 2020 года

«Сотрудники ежедневно трудятся с целью повышения качества обработки информации посредством системы инцидент-менеджмент и в ручном режиме», — отметила руководитель ЦУРа Анастасия Григорьева.

В свою очередь Михаил Ведерников предложил обратить внимание на особо острые и актуальные вопросы, с которыми жители региона обращаются в профильные организации и ведомства, но не получают своевременного решения с их стороны. Соответствующую информационную сводку он поручил включить в ежемесячный отчет ЦУРа отдельным пунктом.

Центр управления регионом — структура, которая занимается систематизацией работы органов исполнительной власти и муниципального самоуправления по мониторингу и обработке обращений от жителей районов. Она создана по поручению президента России Владимира Путина.

ЦУР объединил все цифровые сервисы по работе с обращениями граждан региона во всех сферах жизни: здравоохранения, образования, социальная защита, дорожная сеть, транспорт, энергетика, ТКО и ЖКХ.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До 1 июля в Пскове отремонтируют улицу Бастионную
Памятник «Знамя Победы» должен появиться в Псковской области до 4 мая
В Псковской области выросло число занятых в малом и среднем бизнесе
Поиски двух великолукских подростков продолжаются
По решению суда Льва Шлосберга оштрафовали на 20 тысяч рублей
Полицейские спасли пожилую великолучанку
Жительница Островского района убила мужчину за попытку ее разбудить
Почти 12 млн рублей получит Псковская область на бесплатные лекарства для больных COVID-19
На этой неделе в Пскове откроется Детская инфекционная больница

Комментарии

Авторизация
No comments
Слабость замучила

Общество / Здоровье
26 января 10:11

Слабость замучила

Чем объясняются тяжелые последствия коронавируса
Ищу его

Общество
22 января 11:50

Ищу его

Псковские добровольцы рассказали о работе регионального поисково- спасательного отряда
Трудности перелета

Общество
19 января 12:38

Трудности перелета

Развитие авиасообщения в Псковской области упирается в невозможность гарантированно улететь