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Происшествия

Полицейские спасли пожилую великолучанку

26 января 2021 года, 16:45

Полицейские спасли пожилую великолучанку, которой стало плохо на территории гаражного кооператива. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 января родственники 68-летней женщины заявили о ее пропаже в полицию. Предположительно, в последний раз ее видели в центре Великих Лук. Все наряды единой дислокации оперативно были сориентированы на поиски. Вечером к этой работе подключился экипаж отдельной роты патрульно-постовой службы, в составе которого были капитан полиции Игорь Селезнев, полицейский-водитель сержант Вячеслав Кудрявцев и сержант Виктория Баженова.

Полицейские спасли пожилую великолучанку

Фото от Лена Л.

Полицейские патрулировали центральные улицы города, когда к их «Ниве» подошел прохожий. Мужчина сообщил, что на территории гаражного кооператива увидел человека, лежавшего на земле.

Постовые отправились в указанную точку и обнаружили пожилую женщину, которую они искали. Пенсионерка была жива, но находилась без сознания. Мужчины вызвали скорую и попытались привести пострадавшую в чувства. Позже к ним на помощь пришел еще один великолучанин, который принес из своего гаража одеяло и теплые вещи.

Медики, приехавшие на вызов, госпитализировали великолучанку в больницу. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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