Полицейские спасли пожилую великолучанку, которой стало плохо на территории гаражного кооператива. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 января родственники 68-летней женщины заявили о ее пропаже в полицию. Предположительно, в последний раз ее видели в центре Великих Лук. Все наряды единой дислокации оперативно были сориентированы на поиски. Вечером к этой работе подключился экипаж отдельной роты патрульно-постовой службы, в составе которого были капитан полиции Игорь Селезнев, полицейский-водитель сержант Вячеслав Кудрявцев и сержант Виктория Баженова.