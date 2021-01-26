Полицейские спасли пожилую великолучанку, которой стало плохо на территории гаражного кооператива. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
22 января родственники 68-летней женщины заявили о ее пропаже в полицию. Предположительно, в последний раз ее видели в центре Великих Лук. Все наряды единой дислокации оперативно были сориентированы на поиски. Вечером к этой работе подключился экипаж отдельной роты патрульно-постовой службы, в составе которого были капитан полиции Игорь Селезнев, полицейский-водитель сержант Вячеслав Кудрявцев и сержант Виктория Баженова.
Фото от Лена Л.
Полицейские патрулировали центральные улицы города, когда к их «Ниве» подошел прохожий. Мужчина сообщил, что на территории гаражного кооператива увидел человека, лежавшего на земле.
Постовые отправились в указанную точку и обнаружили пожилую женщину, которую они искали. Пенсионерка была жива, но находилась без сознания. Мужчины вызвали скорую и попытались привести пострадавшую в чувства. Позже к ним на помощь пришел еще один великолучанин, который принес из своего гаража одеяло и теплые вещи.
Медики, приехавшие на вызов, госпитализировали великолучанку в больницу. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.