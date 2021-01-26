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Происшествия / Преступление

Жительница Островского района убила мужчину за попытку ее разбудить

26 января 2021 года, 16:01

В Островском районе женщина убила знакомого за попытку разбудить ее. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК по Псковской области.

Жительница Островского района убила мужчину за попытку ее разбудить
Дом, где произошло убийство
Фото Псковского агентства информации

43-летняя женщина была дочерью  бывшей сожительницы 63-летнего погибшего. Она ухаживала круглосуточно за мужчиной из-за проблем со здоровьем. В ночь на 24 января мужчина попытался разбудить свою соседку из-за храпа. На что женщина схватила нож и ударила его в голову. Клинок попал именно в тот участок, где из-за операции отсутствовала костная ткань. В результате колото-резаного ранения мужчина скончался на месте преступления.

Сообщение об убийстве поступило в правоохранительные органы 25 января. 

Теперь в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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