Жительница Островского района убила мужчину за попытку ее разбудить

В Островском районе женщина убила знакомого за попытку разбудить ее. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК по Псковской области.

43-летняя женщина была дочерью бывшей сожительницы 63-летнего погибшего. Она ухаживала круглосуточно за мужчиной из-за проблем со здоровьем. В ночь на 24 января мужчина попытался разбудить свою соседку из-за храпа. На что женщина схватила нож и ударила его в голову. Клинок попал именно в тот участок, где из-за операции отсутствовала костная ткань. В результате колото-резаного ранения мужчина скончался на месте преступления.

Сообщение об убийстве поступило в правоохранительные органы 25 января.

Теперь в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).