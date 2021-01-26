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Общество / Здоровье

Почти 12 млн рублей получит Псковская область на бесплатные лекарства для больных COVID-19

26 января 2021 года, 15:20

Более 11,8 млн рублей получит Псковская область на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, сообщается на сайте правительства. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В сообщении уточняется, что бесплатные препараты предусмотрены только для ковидпациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Рецепт можно получить у лечащего врача.

Всего между регионами было распределено 2,7 млрд рублей. Своевременное получение необходимых лекарств пациентами Михаил Мишустин поручил проконтролировать министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

В прошлом году на обеспечение амбулаторных больных было направлено почти 8 млрд рублей из резервного фонда Правительства.

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