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Общество / Здоровье

На этой неделе в Пскове откроется Детская инфекционная больница

26 января 2021 года, 14:58

На этой неделе в Пскове откроется Детская инфекционная больница, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире одной из радиостанций 26 января.

На этой неделе в Пскове откроется Детская инфекционная больница

Михаил Ведерников отметил, что инфекционную службу пришлось создавать в Псковской области практически с нуля. За прошлый год построили новую инфекционную больницу с филиалами в Пскове и Великих Луках, а также детский медцентр.

Кроме того, Михаил Ведерников напомнил об обновлённом парке скорой помощи.

Детская инфекционная больница построена в Пскове силами Минобороны РФ. С инициативой о строительстве этого медучреждения Михаил Ведерников обратился к президенту Владимиру Путину во время открытия многофункционального медцентра с филиалами в Пскове и Великих Луках, которое прошло 15 сентября. 

Новый корпус рассчитан на 60 мест и отвечает всем требованиям детского многофункционального медицинского центра. В частности, там будут проводить детям от двух месяцев КТ-мероприятия, делать рентген, подключать к ИВЛ. 

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