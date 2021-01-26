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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Наша система здравоохранения - одна из самых проблемных в стране

26 января 2021 года, 14:16

«У нас в регионе система здравоохранения одна из самых проблемных в стране», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире однйо из местных радиостанций 26 января.

Глава региона также высказал слова благодарности председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко за то, что она «на себя эту проблему взвалила». «Она живет этой работой, всегда на связи», - рассказал Михаил Ведерников.

При этом он подчеркнул, что Марине Гаращенко «хозяйство, конечно, досталось тяжелое», что работа в областном здравоохранении в любом случае «не даст быстрых результатов».

«Понятно, что это сейчас тема номер один и жалоб много», - также признал губернатор. 

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Комментарии

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Бабулечка
16:15 26.01.2021

Она приехала с "хорошей позиции"...в псковской области нашлись бы и лучше специалисты, понаехали, сидели бы в Москве, Питере, понятно, что здесь не останетесь, и нашим не даёте двигаться. Неужели в зарплате потеряла?! Останемся после вас в долгах, как в шелках. Надо за своих голосовать , но тут получается, кого пришлют или вытащат.Выбора нет.

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