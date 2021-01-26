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Общество

Место для строительства новой школы в Пскове будет определено совместно с экспертами

26 января 2021 года, 13:45

Место для строительства новой школы в Пскове будет определено совместно с экспертами. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая в эфире «Эха Москвы» на вопрос о строительстве новых школ в Пскове.

«В Борисовичах строительство школы идет по плану. На Юбилейной я сам выехал на место. Есть большие сомнения, не перегрузим ли мы существующую инфраструктуру. Кроме того, мне не нравится идея на месте стадиона построить школу», - сообщил глава региона.

По его словам, этот вопрос будет рассматриваться. «Попросил главного архитектора, чтобы поработал с экспертами. Если мы увидим, что инфраструктура перегружена, будем искать другое место», - пояснил Михаил Ведерников.

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