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Политика / Власть

Губернатор готов возглавить партийный список «Единой России» на выборах в Псковское облсобрание

26 января 2021 года, 13:52

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников готов возглавить партийный список «Единой России» на предстоящих в 2021 году выборах в Псковское областное Собрание, если такое предложение ему поступит. Об этом глава региона заявил в интервью одной из псковских радиостанций 26 января, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона поблагодарил за работу нынешний состав регионального парламента. «Работаем как единая команда», - заявил он.

Михаил Ведерников напомнил, что депутатов в новом созыве Собрания будет меньше: 26 вместо 44. «Депутатов будет меньше, но ответственность выше, я готов её разделить», - заявил губернатор.  

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Комментарии

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Бабулечка
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