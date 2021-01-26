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Общество

Михаил Ведерников оценил реализацию нацпроектов в Псковской области на «твердую четверку»

26 января 2021 года, 14:00

«Нас сильно вниз потянуло образование. Всего этого можно было бы избежать. Если бы оно не подвело, мы бы вышли на 98% и были бы в лидерах по стране. Но и достигнутые нами 95,2% - это крепкая четверка. И правительство наш результат тоже высоко оценивает», - заявил 26 января в эфире одной из псковских радиостанций губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он пояснил, что большая часть недоработок по нацпроектам связана со строительством новых объектов. «Часть оборудования заказывается в других регионах. Поэтому идет задержка по объектам. Есть проблемы, когда на стройки привлекали рабочих из других государств, из Белоруссии в частности. Это тоже сказывается», - рассказал глава региона. 

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