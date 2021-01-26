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Общество

Михаил Ведерников о работе в соцсетях: Есть много критики, но это честная обратная связь

26 января 2021 года, 14:05

Активность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальных сетях была с самого начала направлена на то, «чтобы в сложной ситуации не терять доверие граждан, а показать, что власть открыта». Об этом он заявил 26 января в эфире одной из псковских радиостанций.

«Когда людям говоришь честно и за эти слова отвечаешь, то есть кредит доверия. Что может быть эффективнее обратной связи без преломлений и искажений в чиновничьем аппарате? Есть много критики, но это честная обратная связь», - добавил глава региона.

При этом Михаил Ведерников уверен, что «надо заставлять работать всю систему». Он пояснил, что сейчас у обращающихся к нему через соцсети жителей Псковской области уточняют, пробовали ли они перед этим использовать какие-либо другие инструменты обратной связи.

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