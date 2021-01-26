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Общество / Здоровье

112 человек победили COVID-19 в Псковской области за сутки

26 января 2021 года, 12:01

112 человек победили COVID-19 в Псковской области за сутки 25 января, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего с начала пандемии поправился 16 тыс. 461 пациент.

112 человек победили COVID-19 в Псковской области за сутки

При этом подтвердились за минувшие сутки лишь 63 новых случая. Больше всего заболевших — 34 человека — выявили в Пскове (всего 10 тыс. 475). В Великих Луках (всего 5 тыс. 305) добавилось 7 инфицированных, в Островском районе (всего 1 тыс. 368) — 5, в Куньинском (всего 250) — 4. В Гдовском районе (всего 338) заразились 3 человека. По 2 случая COVID-19 диагностировали в Псковском (всего 2 тыс. 437), Новосокольническом (всего 701) и Себежском (всего 357) районах, по 1 — в Великолукском (всего 690), Плюсском (всего 386) и Дновском (всего 276).

Общее число зараженных достигло 28 тыс. 773 человек. Из них 124 человека умерли. В частности, 25 января в статистику добавились 2 человека, погибших от коронавируса.

924 теста провели в Псковской области за минувшие сутки. Всего на данный момент сделано 242 тыс. 852 исследований.

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