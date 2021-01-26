Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 138 терабайт трафика скачали в псковских деревнях в 2020 году

26 января 2021 года, 11:34

Жители Псковской области стали чаще пользоваться общественными точками Wi-Fi, установленными «Ростелекомом» по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе компании, в 2020 году пользователи загрузили 138 терабайт трафика, что сопоставимо со скачиванием более 7 тысяч фильмов в 4K-качестве. Число интернет-сессий по сравнению с 2019 годом возросло на треть и составило почти 700 тысяч.

Более 138 терабайт трафика скачали в псковских деревнях в 2020 году

Фото пресс-службы компании «Ростелекомом»
Бесплатные точки интернет-доступа действуют в 100 малых населенных пунктах региона, где проживает более 34 тыс. человек. Чаще всех к точкам беспроводного доступа в 2020 году подключались жители деревень Крипецкое-1 Псковского района, Лещихино Палкинского района и Кудеверь Бежаницкого района.

«Потребление интернет-трафика через точки Wi-Fi, построенные по программе УЦН, в регионе растет с каждым годом, - уверена Ольга Родионова, директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком». - В период ограничительных мер мы все еще раз увидели, насколько важен этот проект. Жители малых населенных пунктов активно использовали бесплатные точки доступа к сети: следили за новостями, пользовались образовательными ресурсами, общались с близкими в социальных сетях, оформляли документы на портале государственных услуг».

Денис Матвеев, начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области, отмечает, что «обеспечение жителей региона инфраструктурой связи является одной из приоритетных задач» областных властей. По его словам, «благодаря строительству точек УЦН открываются перспективы развития социальной и деловой инфраструктуры для населения в малых населенных пунктах. Сегодня высокоскоростной интернет – это один из инструментов повышения качества жизни людей».

Для выхода в сеть через точку УЦН, пользователю нужно пройти авторизацию любым из двух предусмотренных законом способов: с помощью СМС или через подтвержденную учетную запись единого портала государственных услуг.

«Ростелеком» реализует программу по устранения цифрового неравенства в рамках 10-летнего государственного контракта с Федеральным агентством связи об оказании универсальных услуг связи от 13 мая 2014 года №УУС-01/2014. Точки Wi-Fi устанавливаются в населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек. Они обеспечивают доступ к интернету с радиусом охвата территории до 100 метров и со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. С августа 2017 года услуга для пользователей предоставляется бесплатно.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До 1 июля в Пскове отремонтируют улицу Бастионную
Памятник «Знамя Победы» должен появиться в Псковской области до 4 мая
В Псковской области выросло число занятых в малом и среднем бизнесе
Поиски двух великолукских подростков продолжаются
Почти 5 тысяч обращений псковичей обработал Центр управления регионом с конца 2020 года
По решению суда Льва Шлосберга оштрафовали на 20 тысяч рублей
Полицейские спасли пожилую великолучанку
Жительница Островского района убила мужчину за попытку ее разбудить
Почти 12 млн рублей получит Псковская область на бесплатные лекарства для больных COVID-19

Комментарии

Авторизация
No comments
Слабость замучила

Общество / Здоровье
26 января 10:11

Слабость замучила

Чем объясняются тяжелые последствия коронавируса
Ищу его

Общество
22 января 11:50

Ищу его

Псковские добровольцы рассказали о работе регионального поисково- спасательного отряда
Трудности перелета

Общество
19 января 12:38

Трудности перелета

Развитие авиасообщения в Псковской области упирается в невозможность гарантированно улететь