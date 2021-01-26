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Происшествия

Пропавший парень из Великих Лук найден, поиски девушки продолжаются

26 января 2021 года, 10:57

В Великих Луках найден Александр Булгаков, который ушел из дома 24 января. Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по Псковской области.

Пропавший парень из Великих Лук найден, поиски девушки продолжаются

Поиски девушки продолжаются. Снежана Беляева сбежала из дома 24 января в 21:30. На ней были черная куртка, светлый шарф, черная юбка, колготки и кроссовки. Девушка имеет средний рост, худощавое телосложение и русые вьющиеся волосы.

Всех, кто располагаете какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам 02, 8-999-093-81-57, 8-911-883-38-83.

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