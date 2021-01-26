12 ездовых собак спасла псковичка за год

12 ездовых собак спасла псковичка Александра Лаба в 2020 году. Животным, которые по разным причинам остались без дома, девушка нашла новых хозяев.

Как сообщает Псковское агентство информации, спасением хаски, маламутов, лаек и других собак Александра Лаба занимается уже 10 лет. За это время ей удалось пристроить не один десяток собак. Все они в разное время были подобраны на улицах Пскова и других городов.

Александра Лаба забирает бездомных к себе на передержку, лечит и откармливает, а потом находит им новый дом. В настоящее время с ней живут 7 собак, 2 из которых ищут новый дом прямо сейчас.