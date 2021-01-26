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Общество

12 ездовых собак спасла псковичка за год

26 января 2021 года, 11:03

12 ездовых собак спасла псковичка Александра Лаба в 2020 году. Животным, которые по разным причинам остались без дома, девушка нашла новых хозяев.

12 ездовых собак спасла псковичка за год

Фото Артура Аквицкого

Как сообщает Псковское агентство информации, спасением хаски, маламутов, лаек и других собак Александра Лаба занимается уже 10 лет. За это время ей удалось пристроить не один десяток собак. Все они в разное время были подобраны на улицах Пскова и других городов.

Александра Лаба забирает бездомных к себе на передержку, лечит и откармливает, а потом находит им новый дом. В настоящее время с ней живут 7 собак, 2 из которых ищут новый дом прямо сейчас.

12 ездовых собак спасла псковичка за год

Фото Артура Аквицкого

Чтобы как-то уживаться в такой большой семье,  девушке вместе с родителями, сестрой и собаками пришлось переехала в деревню Брод Печорского района. Каждый день она выходит с питомцами на 8-километровую прогулку по тропе здоровья. 

Подробнее узнать о том, как проходит прогулка, что такое дог-трекинг, почему породистые собаки оказываются на улице и как они влияют на образ жизни можно на сайте Псковского агентства информации

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