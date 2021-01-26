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Происшествия / ДТП

Четыре человека пострадали и один погиб при столкновении двух машин в Островском районе

26 января 2021 года, 09:10

Четыре человека пострадали и один погиб в результате ДТП, которое произошло 26 января около 7:30 в Островском районе у деревни Кротова Гора на трассе Санкт-Петербург — Невель. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Четыре человека пострадали и один погиб при столкновении двух машин в Островском районе

Фото предоставлено пресс-службой УМВД РФ по Псковской области

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей «Форд» и «Мерседес». Все пострадавшие ехали в «Мерседесе», погиб также пассажир этого автомобиля. 

В «Форде» находился только водитель, его осматривают медики. 

Четыре человека пострадали и один погиб при столкновении двух машин в Островском районе

Фото предоставлено пресс-службой УМВД РФ по Псковской области

На место происшествия были направлены следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

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