Четыре человека пострадали и один погиб при столкновении двух машин в Островском районе

Четыре человека пострадали и один погиб в результате ДТП, которое произошло 26 января около 7:30 в Островском районе у деревни Кротова Гора на трассе Санкт-Петербург — Невель. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД РФ по Псковской области
По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей «Форд» и «Мерседес». Все пострадавшие ехали в «Мерседесе», погиб также пассажир этого автомобиля.
В «Форде» находился только водитель, его осматривают медики.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД РФ по Псковской области
На место происшествия были направлены следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.