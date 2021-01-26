Четыре человека пострадали и один погиб при столкновении двух машин в Островском районе

Четыре человека пострадали и один погиб в результате ДТП, которое произошло 26 января около 7:30 в Островском районе у деревни Кротова Гора на трассе Санкт-Петербург — Невель. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей «Форд» и «Мерседес». Все пострадавшие ехали в «Мерседесе», погиб также пассажир этого автомобиля.

В «Форде» находился только водитель, его осматривают медики.