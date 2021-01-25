«Промсервисе» ФСИН России прокомментировали цены на продукты в магазине псковской колонии

В ФГУП «Промсервис» ФСИН России прокомментировали «Псковской правде» ситуацию с ценами на продукты в магазине на территории исправительной колонии №2 УФСИН России в поселке Крюки Островского района.

Ранее в Управление федеральной антимонопольной службы по Псковской области поступила жалоба на завышенные цены в магазине колонии. В качестве примера приводилась стоимость сахара в 70 рублей и сгущённого молока - 200 рублей.

В «Промсервисе» заверили, что цены в магазине соответствуют среднерыночным по региону, а в некоторых случаях и ниже. Там подчеркнули, что не реже одного раза в месяц проводится сравнение стоимости товаров с различными мелкими розничными магазинами региона.

Мониторинг цен от 13 января, проведённый после жалобы в УФАС, показал, что в магазинах Псковской области килограмм сахара «Домашний» б/р кусковой прессованный стоит от 72,60 руб. до 98,90 руб., в магазине колонии — 158 руб.; сахар-песок стоит в магазинах от 56,14 руб. до 79,99 руб.; в колонии — 53 руб.; 500 граммов сахара-рафинада «РУССКИЙ ХОРОШИЙ» в магазинах можно приобрести по цене от 39 руб. до 49,89 руб., в колонии — за 37 руб.

Цены на сгущённое молоко «Молочная страна» (270 гр.) в торговых точках региона колеблются от 229,49 руб до 231, 50 руб., в колонии - 104 руб.; «Любимая классика» (380 гр.) в рознице стоит от 162,96 руб. до 166,67 руб., в колонии — 153 руб.; «Любимая классика» (270 гр) обойдётся от 115, 79 руб. до 124,40 руб., в колонии — 111 рублей; молоко сгущенное с сахаром 8,5% (270 гр. ПК 1*24 шт) стоит в торговых точках региона от 90 руб. до 97, 89 руб., в колонии — 84 руб; молоко сгущенное «Маримолоко» (ПЭТ 1000 гр ГОСТ), в магазинах можно купить от 165, 55 руб. до 280, 00 руб., в колонии — 158 руб.; такое же молоко, но в упаковке 370 гр. стоит в магазинах от 99, 99 руб. до 116,33 руб., в колонии — 66 рублей.

«Таким образом, завышения цен на данные товары не допущено, как в вышеуказанном магазине, так и в остальных магазинах УИС Псковской области», - подчеркнули в «Промсервисе».

Там также отметили, что сравнение цен в магазинах региона и в торговых точках на территориях исправительных учреждений не будет полностью корректным, поскольку у «Промсервиса» нет логистической структуры, распределительных центров для хранения товара, парка автомобилей для доставки в торговые точки. Это не позволяет покупать товар у поставщиков по оптовым ценам, закуп идёт небольшими партиями, что сказывается на цене товара.

«Розничная наценка на наши товары устанавливается в первую очередь для покрытия всех затрат, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. Однако, в случае выявления фактов завышения цен в магазинах УИС, предприятие меняет розничную наценку в сторону понижения. По данной причине в ряде удаленных магазинов торговля осуществляется в убыток», - заявили в «Промсервисе».