Финансирование конкурсов проектов ТОСов выросло в Псковской области почти в семь раз

Финансирование конкурсов проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) выросло в Псковской области почти в семь раз, сообщила начальник управления по местному самоуправлению Елена Тимашова в эфире проекта ПАИ-live 25 января.

В 2019 году, когда провели первый конкурс, финансирование составляло 3,5 млн рублей. В 2020 году на эти цели было выделено 12 млн рублей, в 2021 году - 20 млн рублей.

«В этом году, с учетом того, что конкурсов стало в два раза больше, эта сумма увеличится от заявленной ранее еще на пять миллионов рублей, и составит 20 млн рублей», - рассказала спикер.

По словам Елены Тимашовой, ТОСы направляют средства на благоустройство, разбивку клумб, установку скамеек, дорожек, детских спортивных площадок. «В прошлом году были заявки, направленные на благоустройство воинских захоронений», - подчеркнула она.

Всего за три года в Псковской области появилось 124 ТОСа. «Это организационно-правовая форма, при которой граждане могут объединиться, чтобы решать совместно свои вопросы по благоустройству территории», - пояснила начальник управления по местному самоуправлению.

Планируется, что в конце 2021 года в регионе будет работать порядка 160 ТОСов.