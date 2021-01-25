«Добровольцы расчищали водоохранные зоны – их силами убрано 150 кубометров мусора с берегов озёр в Гдовском районе. Искренние благодарю их за неравнодушие и вклад в сохранение экологии Псковской области!» - подчеркнул глава региона.

150 кубометров мусора убрали добровольцы с берегов озёр в Псковской области в рамках реализации национального проекта «Экология», отметил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В 2020 году продолжилась работа по противопожарной защите лесов: удалось создать 6 новых лесопожарных станций в Печорах, Плюссе, Гдове, Великих Луках, Себеже и Порхове. В рамках нацпроекта для станций закупили технику.

Завершилась реконструкция водопровода и станции водоподготовки в деревне Переслегино Великолукского района. «Это обеспечит бесперебойную подачу качественной воды жителям», - отметил Михаил Ведерников. Работа проводилась по региональному проекту «Чистая Вода».

Также в Великих Луках началось обновление станции биохимической очистки воды. Объект планируется сдать в 2022 году.

Финансирование получил и региональный оператор ТКО. Однако, запрошенная сумма по этому направлению потребовалась не в полном объеме. В связи с этим, 21% от всех средств по нацпроекту вернулся в федеральный бюджет.

«Все остальные планы и мероприятия были реализованы на все 100%», - заключил губернатор.

Всего в рамках нацпроекта в Псковскую область направили 224 млн рублей из федерального бюджета. Из них были реализованы 79%.