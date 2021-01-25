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Общество

Отменили запрет выхода на лед Псковского, Тёплого и Чудского озер

25 января 2021 года, 17:03

В Псковской области отменили запрет выхода на лед Псковского, Тёплого и Чудского озер, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального Управления МЧС.

На акваториях трех озер образовалось устойчивое ледовое покрытие. Соответствующие данные удалось получить специалистам аварийно-спасательной службы области в ходе ледовой разведки.

Эксперты обращают внимание псковичей, что выезд транспорта на эти водоемы все еще запрещен.

Распоряжение «Об отмене запрета выхода на лед Псковского, Тёплого и Чудского озер» подписано комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области. Оно вступило в силу с 23 января 2021 года.

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