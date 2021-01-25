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Общество

Михаил Ведерников поздравил псковских студентов и Татьян

25 января 2021 года, 16:39

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех студентов региона с Днём российского студенчества, а Татьян - с именинами.

В своем Instagram-аккаунте глава региона отметил, что в вузах региона обучаются около 12 тысяч студентов, которые полны энергии, стремлений, надежд и желания изменить мир вокруг себя. Многие молодые люди активно участвуют в общественной жизни региона.

Михаил Ведерников поздравил псковских студентов и Татьян

Фото из соцсетей ПсковГУ

Например, в 2020 году в рамках борьбы с COVID-19 студенты работали в информационных службах, ковид-центре, больницах и на станции скорой помощи. Также они учили детей вместо заболевших преподавателей. За этот период пополнились и ряды волонтеров. 

«Созданы строительный, сервисный, медицинский, спасательный и медиа отряды. Так, 45 студентов работали на строительстве кампуса, 200 волонтёров провели 11 субботников по уборке мусора и благоустройству его территории», - подчеркнул Михаил Ведерников.

133 учащихся прошли практику в органах исполнительной власти региона и аппарате администрации региона. «Это – наш кадровый потенциал!» - написал губернатор.

Отдельно он отметил женскую сборную команду ПсковГУ по регби, которая вошла в пятерку лучших команд России на Всероссийской Универсиаде, и студентов, достигших успехов в проекте «Профстажировки 2.0». Последние разработали инновационные методы мотивации работников реальных компаний, а восемь учащихся стали победителями одноимённого всероссийского конкурса.

«Поздравляю всех наших студентов с праздником! Уверен, с вашей помощью нам по плечу реализовать любые, самые невероятные идеи! Всех Татьян, мою любимую мамочку и племянницу поздравляю с именинами!!!» - добавил Михаил Ведерников. 

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