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Общество / Образование

Управленческие решения намерен принять псковский губернатор по итогам нацпроекта «Образование» за 2020 год

25 января 2021 года, 16:02

Управленческие решения намерен принять губернатор Псковской области Михаил Ведерников по результатам реализации национального проекта «Образование» за 2020-й год. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Управленческие решения намерен принять псковский губернатор по итогам нацпроекта «Образование» за 2020 год

По его словам, итоги нацпроекта «Образование» в прошлом году потянули вниз общий командный результат. Большая часть сложностей была связана со строительством школы в Великих Луках, а также других дошкольных учреждений. 

«Своевременных и необходимых мер со стороны руководства комитета принято не было. Соответствующие управленческие решения будут приняты», - подчеркнул губернатор.

Однако, положительные результаты тоже есть. Так, 1 сентября в Великих Луках открылась обновлённая школа №6. Там же заработал второй Кванториум в Псковской области. Он работает с осени в очно-заочном формате.

В прошлом году во всех муниципалитетах региона появились «Точки роста». Всего открыли 41 точку, где дети изучают современную технику, виртуальную реальность, 3D-моделирование, а также управляют квардрокоптерами и занимаются на симуляторах для ОБЖ.

«Мы стремимся к тому, чтобы образование в нашей области было на достойном уровне, и сделаем для этого всё необходимое», - заключил Михаил Ведерников. 

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