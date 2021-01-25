Награду за эссе вручили организаторы конкурса #ВсеВПсков невельской гимназистке

Поощрительную награду вручили невельской гимназистке Аделине Курносовой организаторы конкурса #ВсеВПсков-2020. Школьница получила приз за эссе «Семь причин поехать в Псков».
Поощрительную награду вручили невельской гимназистке Аделине Курносовой организаторы конкурса #ВсеВПсков-2020. Школьница получила приз за эссе «Семь причин поехать в Псков».
Церемония награждения проходила в классе гимназии, где обучается Аделина. Начальник управления образования Елена Воронкова рассказала об участии невельчан в экскурсии «Ожерелье России» и конкурсе #ВсеВПсков. А главный редактор газеты «Невельский вестник» Марина Быстрова вручила награду от организаторов проекта.
В свою очередь Аделина Курносова рассказала о том, что мечтает совершить экскурсию в Крым. «А, если продолжить изучать родной край, то не лишним бы было освежить знания о жизни А.Пушкина и посетить в очередной раз Пушкиногорье», - отметила школьница.
Напомним, что «Псковская правда» и бюро путешествий «Континент» подвели итоги конкурса #ВсеВПсков, участниками которого стали школьники, посетившие этой осенью Псков в рамках нацпроекта «Культура». В 2020 году Псковская область в четвертый раз стала участником федеральной программы детского туризма. В отличие от трех предыдущих лет, в этом году из-за эпидемиологической ситуации участниками проекта стали дети из районов Псковской области. Школьники отправились по культурно-просветительскому маршруту «Серебряное ожерелье» и в рамках двухдневных туров они посетили Псков, Изборск и Печоры.
В проекте приняли участие почти все районы Псковской области. На экскурсиях побывало больше тысячи школьников. И каждый из них получил возможность участвовать в конкурсе #ВсеВПсков. Бюро путешествий «Континент», являющееся региональным координатором федеральной программы детского туризма, предложило юным туристам прислать в редакцию «Псковской правды» эмоциональные селфи, вдохновленные поездкой, записать и разместить в «ТикТок» видео, а также рассказать о своих впечатлениях в коротком эссе. В конкурсе эссе поощрительная награда досталась Аделине Курносовой из Невеля.