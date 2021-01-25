Награду за эссе вручили организаторы конкурса #ВсеВПсков невельской гимназистке

Церемония награждения проходила в классе гимназии, где обучается Аделина. Начальник управления образования Елена Воронкова рассказала об участии невельчан в экскурсии «Ожерелье России» и конкурсе #ВсеВПсков. А главный редактор газеты «Невельский вестник» Марина Быстрова вручила награду от организаторов проекта.

В свою очередь Аделина Курносова рассказала о том, что мечтает совершить экскурсию в Крым. «А, если продолжить изучать родной край, то не лишним бы было освежить знания о жизни А.Пушкина и посетить в очередной раз Пушкиногорье», - отметила школьница.