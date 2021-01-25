В Пскове из-за ремонта водопровода перекроют движение на улице Некрасова

В Пскове из-за ремонта сетей водопровода временно перекроют движения автотранспорта по улице Некрасова от Комсомольского до Музейного переулков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Участок будет закрыт с 9:30 до 12:30 27 января.