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Транспорт / Инфраструктура

В Пскове из-за ремонта водопровода перекроют движение на улице Некрасова

25 января 2021 года, 15:28

В Пскове из-за ремонта сетей водопровода временно перекроют движения автотранспорта по улице Некрасова от Комсомольского до Музейного переулков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Участок будет закрыт с 9:30 до 12:30 27 января.

В Пскове из-за ремонта водопровода перекроют движение на улице Некрасова

От Октябрьского проспекта перекрытый участок можно объехать по Комсомольскому переулку и улице Свердлова, к Октябрьскому проспекту – по улице Советской.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует псковичам заранее выбирать пути объезда. 

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