В Пскове из-за ремонта водопровода перекроют движение на улице Некрасова

В Пскове из-за ремонта сетей водопровода временно перекроют движения автотранспорта по улице Некрасова от Комсомольского до Музейного переулков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. Участок будет закрыт с 9:30 до 12:30 27 января.
От Октябрьского проспекта перекрытый участок можно объехать по Комсомольскому переулку и улице Свердлова, к Октябрьскому проспекту – по улице Советской.
Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует псковичам заранее выбирать пути объезда.