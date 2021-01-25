Реконструкция усадьбы Беклешова находится на финальном этапе

Начался финальный этап реконструкции усадьбы Беклешова, сообщили «Псковской правде» в комитете по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова.

Усадьба уже полностью обшита фасадной доской. В настоящее время ведутся внутренние работы. «Помещения постепенно преображаются и приспосабливаются к современному использованию», - говорится в сообщении. Так, рабочие вставили оконные рамы, положили паркет и плитку, выкрасили стены и повесили светильники.

Ремонт будет завершен через несколько месяцев. Тогда же в здание переедут туристский информационный центр и центр креативных индустрий. Это позволит продвигать туристический потенциал Пскова и поможет местным ремесленникам реализовывать свою продукцию.

Кроме того, обновленная усадьба Беклешова войдет в туристический маршрут.

Реконструкция усадьбы Н. А. Беклешова реализуется в рамках проекта LV-RU «Наследие» Программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014 – 2020 годов.