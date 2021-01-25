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Общество

Профсоюзное движение Псковской области поздравляет студентов с Татьяниным днём

25 января 2021 года, 13:10

Профсоюзное движение Псковской области поздравляет студентов с Татьяниным днём – Днём студента.

Профсоюзное движение Псковской области поздравляет студентов с Татьяниным днём

Фото Псковского агентства информации

По словам председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова, уже во время студенчества многие становятся профессионалами: некоторые работают, а кто-то даже состоит в профсоюзных рядах.

День студента – это день солидарности. «День, когда объединяются учащиеся разных факультетов и разных учебных заведений. Вы сейчас переживаете одни из самых лучших моментов в жизни, завтра вы станете высококлассными специалистами и именно от вас зависит в дальнейшем развитие Псковской области и всей Российской Федерации», - отметил Иванов и пожелал псковским студентам всегда быть активными и добиться профессиональных успехов.

Также председатель Псковского облсовпрофа призвал помнить о профсоюзной поддержке. «Профсоюзы всегда придерживались и придерживаются своего лозунга – Единство, Солидарность, Справедливость», - отметил он.  

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