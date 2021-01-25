Александр Котов: Студенчество - старт на пути к успеху

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от себя лично и от имени депутатов поздравил студентов с их праздником, который отмечается 25 января, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

«У каждого возраста есть своё предназначение. Студенчество – старт на пути к успеху. Вы молодые и креативные, любознательные и смелые, готовые ломать стереотипы и создавать новые смыслы. Вы устремлены в будущее и получаете удовольствие от настоящего», - отметил Александр Котов.

По его словам, многое из приобретённого в студенческие годы останется на всю жизнь. В частности, в будущем помогут полученные профессиональные компетенции, человеческие контакты и друзья. «Помните, время студенчества – бесценный капитал, которым нужно распорядиться с умом», - подчеркнул председатель областного Собрания.

Он надеется, что пандемия коронавируса, которая изменила формат обучения и ограничила возможность общаться со сверстниками, никак не повлияет на конечный итог обучения.

«Я надеюсь, что даже из этой ситуации в конечном итоге вы сможете извлечь пользу, научившись противостоять трудностям и оперативно адаптироваться к новым задачам», - сказал он и пожелал студентам здоровья, отличной учёбы, удачи и благополучия.