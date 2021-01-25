С 28 января погода в Псковской области будет зимней

С 28 января погода в Псковской области станет похожей на зимнюю, заявила начальник Псковского ЦГМС Тала Нещадимова, пишет газета «Комсомольская правда - Псков».

Ближайшие два дня - 26-27 января - в Псковской области сохранится плюсовая температура: от 0 до +3 градусов. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега.

Холодная волна придет в регион с 28 января. «Погода станет более комфортной, похожей на зимнюю», – сказала Тала Нещадимова.

По прогнозу, температура воздуха по области опустится до -2...-9 градусов. Ветер – умеренный.

Осадки будут преимущественно в виде снега. Однако, обильного снегопада не прогнозируется.