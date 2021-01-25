Еще 145 человек добавились в ковидстатистику Псковской области за сутки

В Пскове коронавирус диагностировали у 42 человек (всего 10 тыс. 441). В Гдовском (всего 335) и Островском (всего 1 тыс. 363) районах добавилось по 15 инфицированных. 14 человек заразились в Новосокольническом районе (всего 699), 13 – в Невельском (всего 1 тыс. 182) и 12 – в Псковском (всего 2 тыс. 435).

11 случаев COVID-19 подтвердилось в Бежаницком районе (всего 251), 7 - в Опочецком (всего 765), 6 - в Пыталовском (всего 202) и 3 - в Порховском (всего 911). 2 человека заболели в Печорском районе (всего 560). По одному ковидбольному добавились в Дедовичском (всего 490), Красногородском (всего 168), Локнянском (всего 192) и Новоржевском (всего 287) районах.

Всего COVID-19 обнаружили 28 тыс. 710 раз. С начала пандемии от этого заболевания поправились 16 тыс. 349 пациентов. Только за минувшие сутки выписали 36 человек.

Умерли от коронавируса 122 человека. В частности, 24 января подтвердился еще один летальный исход от коронавируса.

На данный момент в регионе провели 241 тыс. 928 исследований. За сутки был проверен 531 тест.