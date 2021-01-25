Новый фильм «Плакать нельзя!» снимут в Псковской области

Полнометражный художественный фильм, психологическую драму «Плакать нельзя!» снимут на территории Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. В связи с этим губернатор Михаил Ведерников провел рабочую встречу с российским кинопродюсером Вадимом Быркиным.

По словам известного кинопродюсера, работу над кинолентой планируется начать уже в начале февраля. Съемки будут проходить в Пскове и области.

Сценарий фильма создан на основе реальных событий. В нем рассказывается о судьбе псковички, которая с ребенком эмигрировала в одну из скандинавских стран. Там женщине пришлось столкнуться с различными проблемами ювенальной юстиции. Например, по законам этой страны, ребенок автоматически становится собственностью государства.

В картине снимутся Светлана Чуйкина, Иван Янковский, Дирк Мартенс, Катарина Шпиринг и другие российские и зарубежные актеры. Режиссер фильма — Наталья Назарова.

В широкий показ фильм выйдет в 2022 году.

Отмечается, что кинолента будет создана при поддержке Фонда кино России, а также администрации Псковской области. Это стало возможным в сентябре 2019 года, когда депутаты Псковского областного Собрания приняли региональный закон о государственной поддержке кинематографии. Согласно этому закону, съёмки, которые проходят на территории Псковской области, могут получить субсидию из областного бюджета. Для этого необходимо участвовать в конкурсном отборе.

Региональные средства будут направлены на возмещение части затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории Псковской области.

Регион неоднократно становился площадкой для создания полнометражных художественных и документальных фильмов. Так, на территории Псковской области были сняты «Холоп», «Цой», «Заповедник» и другие.