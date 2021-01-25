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Экономика

Почти 10 млн рублей получит Псковская область на поддержку хлебопеков

25 января 2021 года, 11:11

Более 9,9 млн рублей получит Псковская область на поддержку хлебопеков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства будут направлены на компенсацию части затрат по реализации хлебобулочных изделий псковскими предприятиями хлебопекарной промышленности.

Всего в регионы России направят 4,7 млрд рублей. Мера поддержки предусмотрена для стабилизации цен на хлеб. При этом 2,9 млрд рублей пойдет на компенсацию затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. 

Довести средства до получателей поручено Минсельхозу.

Соответствующая помощь входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие. Проект разработан Правительством РФ по поручению президента Владимира Путина, который призвал своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов. Так, Правительство повысило пошлины на некоторые сельхозтовары. В частности, пошлина выросла на пшеницу, подсолнечник, рапс. Кроме того, были утверждены правила поддержки мукомолов и хлебопеков, а между участниками рынка и регуляторами заключены специальные соглашения о стабилизации цен.

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