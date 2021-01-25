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Общество

Наталья Ильина поздравила псковских студентов с праздником

25 января 2021 года, 10:35

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина поздравила студентов Псковского государственного университета с днём российского студенчества в своем Instagram- аккаунте. 

Наталья Ильина поздравила псковских студентов с праздником

По словам ректора, студенчество — это особое состояние души. Считается, что жизнь студента беззаботна и полна романтики. «И отчасти это действительно так. Но именно в студенческие годы закладываются основы будущего профессионализма, трудом и упорством приобретаются опыт и знания, закладываются основы дальнейшей жизни», - подчеркнула Наталья Ильина.

Также она отметила достижения студентов. «Каждый день вы доказываете, что молодежь постоянно рвется вперед, стремится к высоким идеалам: добру, справедливости, взаимопомощи, научным и творческим высотам. И пусть эта устремленность не исчезнет с годами», - сказала Ильина и добавила, что 25 января также отмечается Татьянин день - праздник молодости. К этому празднику причастны все, кому присущи жажда знаний, поиска и открытий.

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