Наталья Ильина поздравила псковских студентов с праздником

По словам ректора, студенчество — это особое состояние души. Считается, что жизнь студента беззаботна и полна романтики. «И отчасти это действительно так. Но именно в студенческие годы закладываются основы будущего профессионализма, трудом и упорством приобретаются опыт и знания, закладываются основы дальнейшей жизни», - подчеркнула Наталья Ильина.

Также она отметила достижения студентов. «Каждый день вы доказываете, что молодежь постоянно рвется вперед, стремится к высоким идеалам: добру, справедливости, взаимопомощи, научным и творческим высотам. И пусть эта устремленность не исчезнет с годами», - сказала Ильина и добавила, что 25 января также отмечается Татьянин день - праздник молодости. К этому празднику причастны все, кому присущи жажда знаний, поиска и открытий.