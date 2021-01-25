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Общество

Флешмобы и ночное катание на коньках: как пройдет День студента в Пскове

25 января 2021 года, 10:15

25 января для псковских студентов запланирована масса интересных мероприятий: от снежного флешмоба до ночного катания на коньках. 

Как сообщили «Псковской правде» в Ресурсном центре добровольчества ПсковГУ, праздник планируется начать с флешмоба «Сердце добра». Он состоится в 12.00 в университетском сквере. Студенты создадут из снега огромное сердце. «ПсковГУ! Проведем время на свежем воздухе и получим заряд положительных эмоций, в сессию это так необходимо», - говорится в группе ресурсного центра ПсковГУ во «Вконтакте».

Флешмобы и ночное катание на коньках: как пройдет День студента в Пскове

Также в этот день представители студенческих отрядов проведут онлайн-фотокросс. А доцент Белорусско-Российского университета Анна Скриган прочитает лекцию «Когда взорвется климатическая бомба».

В течение дня в Zoom будет проходить масштабный марафон soft-skills. Эксперты расскажут молодым специалистам, как использовать soft-skills, чтобы повлиять на заработную плату, стать лидером в социальном проектировании и найти работу мечты.

В 17:30 начнется «Добрый квиз», который добровольцы организуют на платформе Zoom. «В заданиях вас будут ждать интересные факты о добровольчестве, студенчестве и не только! Задания будут интересны не только добровольцам, но и тем, кто ещё не успел стать волонтером», - отметили организаторы мероприятия. Победители «Доброго КВИЗа» будут награждены памятными призами.

Вечером всех студентов ждут в университетском сквере на зимний оpen аir. На мероприятии выступят танцевальные коллективы вуза, а также пройдет награждение самых активных студентов.

Завершится этот день в Ледовом дворце, где пройдёт ночное катание на коньках в рамках всероссийского фестиваля «Спортивная студенческая ночь».

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