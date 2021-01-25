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Спорт

2 млрд рублей выделило Правительство регионам на спортобъекты

25 января 2021 года, 09:49

2 млрд рублей направят в регионы в 2021 году на строительство объектов для занятия физкультурой и спортом, сообщается на сайте Правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Всего на эти средства планируется возвести 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в 78 регионах.

Это будут новые спортивные площадки и футбольные поля, оснащенные современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарём, силовыми тренажёрами. Также объекты приспособлены для людей с инвалидностью.

Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», которая предусматривает увеличение доли занимающихся спортом людей до 70% к 2030 году. «Для этого важно создавать спортивную инфраструктуру в шаговой доступности от дома или работы», – подчеркнул председатель Правительства.

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