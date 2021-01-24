75 историй об участниках войны рассказали псковичи в рамках проекта «Внуки Истории»

75 историй об участниках и героях войны рассказали их родственники и потомки в рамках регионального проекта «Внуки Истории», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Команда помогла многим жителям Псковской области найти информацию о родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, и запечатлеть память о них в формате видео-роликов», - подчеркнул глава региона.

Так, в посте Михаил Ведерников выложил историю главного редактора проекта Антона Петрова о его прадедушке из Себежа.

В 2020 году проект реализуется с помощью гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и при поддержке Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018», госархива Псковской области, Фонда княгини Ольги и ПсковГУ. Все видео опубликованы в группе «Внуки Истории» во «Вконтакте».

«Искренне благодарю авторов проекта за работу!» - заключил губернатор.