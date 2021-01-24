Автомобиль BMW врезался в опору линии электропередачи в Пскове

Предположительно, за рулем автомобиля находилась женщина. Ее госпитализировали в медучреждение. Также в автомобиле были двое детей.

На место аварии прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС, бригада скорой помощи, а также ремонтная бригада энергетиков. Специалисты занимались восстановлением повреждённой электропроводки на опоре ЛЭП.

Обстоятельства ДТП выясняются.