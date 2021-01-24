Автомобиль BMW врезался в опору линии электропередачи в Пскове

Автомобиль BMW врезался в опору линии электропередачи на улице Советской Армии, 31, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в опору ЛЭП, повалив ее.
Автомобиль BMW врезался в опору линии электропередачи на улице Советской Армии, 31, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в опору ЛЭП, повалив ее.
Предположительно, за рулем автомобиля находилась женщина. Ее госпитализировали в медучреждение. Также в автомобиле были двое детей.
На место аварии прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС, бригада скорой помощи, а также ремонтная бригада энергетиков. Специалисты занимались восстановлением повреждённой электропроводки на опоре ЛЭП.
Обстоятельства ДТП выясняются.