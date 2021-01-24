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Происшествия / ДТП

Автомобиль BMW врезался в опору линии электропередачи в Пскове

24 января 2021 года, 19:55

Автомобиль BMW врезался в опору линии электропередачи на улице Советской Армии, 31, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в опору ЛЭП, повалив ее.

Автомобиль BMW врезался в опору линии электропередачи в Пскове

Фото Псковского агентства информации
Автомобиль BMW врезался в опору линии электропередачи в Пскове

Фото Псковского агентства информации

Предположительно, за рулем автомобиля находилась женщина. Ее госпитализировали в медучреждение. Также в автомобиле были двое детей.

На место аварии прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС, бригада скорой помощи, а также ремонтная бригада энергетиков. Специалисты занимались восстановлением повреждённой электропроводки на опоре ЛЭП.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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