Псковские врачи рассказали, как избавиться от мышечной слабости после коронавируса

Псковские врачи рассказали, как избавиться от слабости в мышцах после перенесенного коронавируса. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте Псковской областной инфекционной больницы.

«Мышечная слабость (и даже иногда болевой синдром в мышцах) может присутствовать при постковидном синдроме. Причины пока не выяснены до конца, но есть несколько гипотез: возможно, это прямое повреждение тканей организма, а может быть, повреждение сосудов», – отметила врач-пульмонолог Марина Керман.

Чтобы избавиться от мышечной слабости, необходимо заниматься ЛФК, а также делать мягкую разминку и растяжку мышц. По словам врача, может помочь и расслабляющий массаж мышц. Однако, проведение массажа возможно только при отсутствии противопоказаний.